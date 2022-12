Евакуират туристи, блокирани на Мачу Пикчу (ВИДЕО)

О коло 200 от туристите, блокирани в прочутия перуански археологически комплекс Мачу Пикчу заради протестите, обхванали Перу от около 10 дни, бяха евакуирани оттам, предаде Франс прес.

Евакуацията стана с влак. Туристите бяха транспортирани до град Пискакучо. Там огромен камък обаче блокираше релсите и туристите, повечето от които европейци и северноамериканци, трябваше да слязат от влака и да вървят два километра, за да бъдат натоварени на автобуси по посока на град Куско, където има международно летище.

Как се стигна до политическата криза в Перу?

Кметът на селото близо до Мачу Пикчу - Дарвин Бака, бе заявил пред Франс прес, че в град Куско има блокирани 5000 туристи.

Machu Picchu, Peru. Train station gates welded shut. Hundreds of people walked 35km hike down tracks to km 82. Our driver was attacked for helping us. Now safe in Cusco. pic.twitter.com/3WMK9BPqSs