Евакуираха Централната гара в Утрехт заради "подозрителна ситуация"

С пешна евакуация на Централната гара в нидерландския град Утрехт, заради "подозрителна ситуация", предаде РИА Новости.

BREAKING - Central rail station in #Utrecht evacuated and all trains stopped due to a possible 'terror threat', police look for a suspect.pic.twitter.com/kT7Go4iGUA — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 3, 2020

Местната полиция съобщи в Twitter, че движението на влакове е блокирано, а пътниците са били бързо евакуирани.

Utrecht central station in Holland now fully evacuated as search for Islamist is ongoing. #Netherlands pic.twitter.com/zY9GQIBFlt — Intel Slava (@SlavaIntel) November 3, 2020

Съобщава се, че полицията издирва заподозрян, но не посочва обстоятелствата около инцидента.

Situation at #Utrecht central station, #Holland as man shouting 'Allahu akbar' threatens passengers before throwing a package, bomb squad on scene. pic.twitter.com/bXiqOZTsuo — Steve England (@steve22England) November 3, 2020