В Дания премахват официален празник, за да увеличат бюджета за отбрана

П равителството на Дания обяви, че ще утрои бюджета си за отбрана през следващите 10 години след нахлуването на Русия в Украйна, съобщи АФП.

Дания възнамерява да постигне целта на НАТО до 2030 г. да изразходва 2% от брутния вътрешен продукт за военни цели - цел, която малко от 30-те членки на алианса са постигнали.

"Правителството иска значително да укрепи отбраната и сигурността на Дания с приблизително 143 млрд. крони (20,5 млрд. долара) през следващите 10 години", заяви в изявление изпълняващият длъжността министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен.

През 2024 г. инвестициите в оборудване, личен състав и инфраструктура ще възлизат на 6,9 млрд. крони, а през 2033 г. трябва да достигнат 19,2 млрд. крони.

More than 50,000 Danes gather in Copenhagen to protest plans to scrap Christian holiday dating back to 1686 to finance increased defence spending in wake of Ukraine war

