Ескалация в Близкия изток: Над 200 убити при израелски удари в Газа

П ри израелски въздушни удари в Газа бяха убити най-малко 220 души, заявиха палестинските здравни власти, след като рано тази сутрин бяха поразени десетки цели в анклава, с което бе сложен край на продължилата седмици безизходица относно удължаването на срока на прекратяването на огъня, което спря сраженията през януари, предаде Ройтерс.

Съобщава се за удари в множество населени места, включително в северната част на Газа, в град Газа и в района на Деир ал Бала, Хан Юнис и Рафах в централната и в южната част на ивицата Газа.

Over 200 Killed In Israel's Biggest Strike On Gaza Since Ceasefire; Israel Has Decided To "Sacrifice" Hostages By Resuming War, Says Hamas



