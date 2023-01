ЕС: Русия измества фокуса на войната към НАТО и Запада

В исокопоставен представител на Европейския съюз каза днес, че Русия е извела войната си срещу Украйна "на друг етап", като извършва безразборни атаки срещу цивилни и невоенни цели и разкритикува Москва, че е провокирала неотдавнашните решения на Германия и САЩ да изпратят модерни танкове на Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Stefano Sannino, secretary general of the European Union’s European External Action Service, told reporters in Tokyo that Putin had "moved from a concept of special operation to a concept now of a war against NATO and the West." https://t.co/MBB0yv7CcY

Стефано Санино – генерален секретар на Европейската служба за външна дейност, защити германските и американските доставки на военно оборудване за Украйна и разкритикува руския президент Владимир Путин, затова че води война срещу НАТО и Запада.

Санино даде пресконференция в Токио в рамките на азиатско-тихоокеанската му обиколка. Той каза че Путин "е преминал от концепцията за специална операция към настояща концепция за война срещу НАТО и Запада".

Той каза, че доставките на германски и американски танкове целят да се помогне на украинците да се защитят във войната, а не, за да се превърнат в нападатели.

A senior EU official said Russia has taken its war against Ukraine to "a different stage" by attacking civilians and non-military targets.



Stefano Sannino also criticised Moscow for triggering moves by Germany and the US to send tanks to Ukraine.



👇https://t.co/WkBBmqBYpY