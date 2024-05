"В Газа няма безопасна зона": ЕС и Египет осъдиха военната операция в Рафах

Е гипет осъжда израелската военна операция в палестинския град Рафах и установяването на контрол върху палестинската страна на гранично-пропускателния пункт “Рафах”, се посочва в изявление на египетското Министерство на външните работи.

Тази сериозна ескалация заплашва живота на над един милион жители на анклава, които разчитат предимно на “Рафах” за получаване на хуманитарна помощ и за изпращане на ранени и болни за лечение, гласи позицията.

Египет призовава израелската страна към максимална сдържаност и избягване на политика, която в дългосрочен план би застрашила усилията за постигане на устойчиво примирие. Кайро призовава и всички участващи страни да упражнят необходимия натиск за успокояване на настоящата криза, така че дипломатическите усилия да постигнат желаните резултати.

Мнистрите от ЕС изразиха огромна загриженост за израелската офанзива срещу Рафах в Ивицата Газа, предаде АФП.

Топ дипломатът на блока Жозеп Борел предупреди, че то ще доведе до "много жертви".

Израел установи контрол върху пропускателния пункт "Рафах"

Белгийският министър на развитието Каролин Генез заяви, че израелската офанзива в Рафах ще премине "червена линия". "Санкциите трябва да бъдат представени като опция в отговор", добави тя.

Часове след като Израел изпрати танкове в Рафах, Генез посочи, че нападението над града "заплашва милиони хора с глад".

"Пределно ясно е, че международното право вече не се спазва в Газа", каза тя.

Генез също така призова колегите си от Европейския съюз да се споразумеят единодушно за решение за "спиране на износа на оръжия за Близкия изток, за Израел и за страните, които водят война".

Германският министър на развитието Йохен Фласбарт каза, че "ситуацията е драматична и продължава да се влошава" в Газа и нарече хуманитарното положение в обсадената палестинска територия "ужасяващо".

