Ердоган обвини Европа в "лов на вещици" на руски артисти

Турският президент Реджеп Таип Ердоган обвини Европа, че провежда "лов на вещици" срещу руски артисти във връзка с войната в Украйна, предават от DPA.

Той каза на управляващата си консервативна Партия на справедливостта и развитието в Анкара в сряда, че точно както Турция не е изоставила Украйна, тя също "не приема практики, които приличат на лов на вещици срещу руския народ, руската литература или техните ученици и художници".

