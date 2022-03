ЕС разширява санкциите срещу Русия и Беларус

П осланиците на държавите от ЕС приеха днес решение да бъдат разширени санкциите срещу Русия и Беларус, съобщи френското председателство на Съвета на министрите.

Санкциите са насочени срещу ръководствата на двете страни, както и срещу олигарси и техните семейства. Мерките са свързани със събитията в Украйна, се отбелязва в съобщението. Допълва се, че официалното приемане на санкциите ще се извърши "на подпис".

Европейската комисия съобщи, че разширените санкции засягат още 160 граждани в Беларус и Русия. Промените предвиждат по-тясно съгласуване на приложението на мерките и начини санкциите да не бъдат избегнати.

За Беларус се въвежда забрана за достъп до международната разплащателна система SWIFT, след като по-рано бе решено достъпът да бъде спрян частично за някои руски банки. Санкциите обхващат притежанието на криптовалути, както вече бе решено от европейските финансови министри.

SWIFT disconnection in #Belarus



The #EU Permanent Representatives have agreed to extend sanctions against "#Russian oligarchs and their family members" and to disconnect three #Belarusian banks from #SWIFT, the #French presidency of the EU stated. pic.twitter.com/cZ4GEGaizE