"Амнести интернешънъл": Атина и София да отворят границите си за бежанците

С лед съобщенията, че Турция позволява на лицата, търсещи убежище, да напуснат нейните граници и да се опитат да влязат в Европейския съюз, по-специално в Гърция и в България, заместник-директорът по изследователската дейност на "Амнести Интернешънъл" Масимо Морати заяви следното:

"Това, което сега виждаме на границите на Турция с ЕС, е, че хората, които търсят убежище, отново се използват като разменна стока в смъртоносна политическа игра - очаквана последица от споразумението между ЕС и Турция..."

"Гърция и България трябва да осигурят достъп до своята територия за хората, които търсят закрила, а граничните служители трябва да се въздържат от прекомерна употреба на сила срещу събралите се на границите. На тях трябва да им бъде разрешено да влизат през официални гранични пунктове, независимо дали имат валидни документи за пътуване", добавя Морати, цитиран от сайта на организацията.

„Европейската комисия също трябва спешно да координира всякаква подкрепа, която може да е необходима на Гърция и България, за да гарантира на търсещите убежище лица достъп до адекватни процедури за приемане и получаване на убежище", казва още той.

В същото време Гърция заяви, че е решена да защитава границите си, след като мигранти се опитаха да преминат в страната от Турция, предаде БТА.

През последните 24 часа гръцките власти са предотвратили опити на 4 000 души да преминат границата, заяви правителственият говорител. Границата са успели да преминат 66 души, които "нямат нищо общо с Идлиб", допълва той.

