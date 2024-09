Експлозия по време на химическо шоу в Дания, има ранени

Т ри деца и един възрастен са били ранени при експлозия по време на химическо шоу в местна библиотека в Дания, съобщи полицията, цитирана от АФП.

22-годишен студент, който провеждал експеримент, е бил сериозно ранен и откаран в болница, се казва в изявление на полицията, но животът му не е в опасност.

2 от трите деца са получили „по-леки наранявания“, изискващи болнична помощ, докато при третото не се е наложило да постъпва в болница, допълни полицията.

Причината за експлозията не е известна веднага, а полицията заяви, че нейните експерти са установили, че „на мястото на инцидента не е имало опасни химикали“.

