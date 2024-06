Експлозии разтърсиха Крим, има ранени и жертви

Н ови експлозии разтърсиха снощи Крим, предаде Укринформ, като се позова на украинската обществена медия "Суспилне Крим".

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев написа в "Телеграм", че малко след 22 ч. (и българско време) в града на анексирания от Русия украински полуостров е била обявена нова въздушна тревога.

Жител на Евпатория разказа пред "Суспилне Крим" за два мощни взрива в града, който е огласян от вой на линейки.

Има съобщения за експлозии на още няколко места на полуострова, който Русия отне от Украйна през 2014 г.

До момента няма реакция от страна на назначените от Москва власти.

Четирима души, сред които две деца, бяха убити по-рано вчера при украински атаки с ракети и дронове в Севастопол на анексирания от Русия полуостров, сочат уточнени данни, публикувани от Развожаев. Той съобщи и за над 150 ранени.

Всички пожари, пламнали в Севастопол вследствие на атаката, вече са угасени. Редица райони в града обаче остават отцепени.

