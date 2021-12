Европейската комисия предложила смяна на Коледа с „празничен сезон“ във вътрешен документ

В ътрешен документ на Европейската комисия (ЕК), който съветва длъжностните лица да използват приобщаващ език и думи като „празничен сезон“ вместо Коледа, беше оттеглен преди седмица след протест от страна на десни политици, пише вестник The Guardian.

Възражението от страна на изпълнителната власт на ЕС относно насоките, лансирани от комисаря по равенството Хелена Дали в края на октомври, беше предизвикано от статия в италианския таблоид il Giornale, в която се твърди, че документът представлява опит за „отмяна на Коледа“.

Редица десни политици, включително бившият председател на Европейския парламент (ЕП) Антонио Таяни, член на партията Forza Italia на Силвио Берлускони, впоследствие скочиха срещу предложението и нарекоха съветите „абсурдни“.

Do not refer to the "Christmas period" and do not use Christian names such as "Mary or John" to avoid hurting some people’s feelings. These are the absurd indications of the document released by the @EU_Commission . Inclusion does not mean denying the Christian values of the #EU. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 29, 2021

„Приобщаването не означава да отречеш християнските корени на ЕС“,

написа Таяни в профила си в социалната мрежа Twitter.

В отговор Дали, която публикува в Twitter снимка с насоките на 26 октомври, заедно с коментари, изразяващи гордостта ѝ от представянето на документа, поднесе извинения.

Equality mainstreaming means that all products need to take the equality dimension on board, including communication.



As we aim to lead towards a #UnionOfEquality, I am proud to launch the @EU_Commission guidelines for inclusive communication. pic.twitter.com/yEcQ3EIe7f — Helena Dalli (@helenadalli) October 26, 2021

Тя каза: „Моята инициатива за изготвяне на насоки като вътрешен документ за комуникация за служителите на Комисията при изпълняване на техните задължения трябваше да постигне важна цел: да илюстрира разнообразието на европейската култура и да покаже приобщаващия характер на Европейската комисия към всички сфери на живота и вярванията на европейските граждани.

Въпреки това, версията на публикуваните насоки не служи адекватно на тази цел. Това не е мъдър документ и не отговаря на всички стандарти за качество на Комисията. Насоките очевидно се нуждаят от повече работа. Затова

оттеглям насоките и ще работя допълнително по този документ”.

Concern was raised with regards to some examples provided in the Guidelines on Inclusive Communication, which as is customary with such guidelines, is work in progress. We are looking into these concerns with the view of addressing them in an updated version of the guidelines. pic.twitter.com/90ZK8rpPb2 — Helena Dalli (@helenadalli) November 30, 2021

Европейската комисия, заедно с други институции на ЕС, отдавна е критикувана за липсата на разнообразие сред персонала ѝ. Няма нито един комисар, който да не е бял. Като част от актуализацията на езика, който ще се използва от нейния персонал, Комисията помоли служителите да бъдат по-чувствителни в комуникацията си.

Длъжностните лица, работещи с 27-членната колегия, ръководена от Урсула фон дер Лайен, бяха посъветвани да избягват да приемат, че всички са християни, бели и женени.

„Вместо да се позовават на Коледа, служителите трябва да кажат „празничният сезон“

се предлага в документа. Длъжностните лица бяха посъветвани да избягват специфични за пола местоимения и думи и фрази с пол, като „председател“, „дами и господа“ и т.н.

След обратния завой на Дали, Таяни написа в Twitter, че преосмислянето е победа за здравия разум. Към него се присъедини бившият италиански премиер Матео Ренци, който написа: „Това беше абсурден и грешен документ. Една общност не се страхува от своите корени. А културната идентичност е ценност, а не заплаха“.

La Commissione Europea ha ammesso l'errore e ritirato il documento che suggeriva di non usare la parola "Natale". Bene così. Si trattava di un documento assurdo e sbagliato.

Una comunità non ha paura delle proprie radici. E l'identità culturale è un valore, non una minaccia. — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 30, 2021

Софи ин’т Велд, либерален холандски евродепутат, каза, че е обезпокоена от внезапното оттегляне на Комисията по въпроса. Тя каза: „Комисар Дали заслужава похвала, че е имала смелостта да се справи с проблема, било то и по малко тромав начин. Съгласуваната дезинформация и атаките срещу нея от страна на крайната десница и последващият отговор от страна на Комисията са тревожни.

Claims of “suppression” of identity are unfounded and disingenuous. In particular by those who wanted the EU Treaties to refer exclusively to the Judaeo-Christian roots, thereby excluding everyone else. EU institutions belong to all Europeans. https://t.co/Q4E9Tj7A29 — Sophie in 't Veld (@SophieintVeld) December 1, 2021

Трябва да признаем, че Европа и нейните институции представляват всички.

Институциите трябва да бъдат строго неутрални: нека не забравяме, че по-голямата част от европейците не са религиозни“.