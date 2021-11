Синът на Муамар Кадафи - Сеиф ал Ислам, се кандидатира за президент на Либия

С еиф ал Ислам, синът на либийския диктатор Муамар Кадафи, който беше свален от власт преди 10 години, се кандидатира за президентските избори в Либия, насрочени за декември, предадоха световните агенции.

Сеиф ал Ислам е внесъл документите за кандидатурата си в офиса на Висшата избирателна комисия в град Себха в Южна Либия, съобщават либийски телевизии.

Video: Saif Al-Islam #Gaddafi files his presidential #elections candidacy at HNEC center in Sabha in south #Libya pic.twitter.com/eC8QGlNRIn — Libya Alahrar (@LibyaalahrarEN) November 14, 2021

В либийски социални мрежи се появиха снимки на Сеиф ал Ислам, депозиращ документацията за кандидатурата си.

Изборите за парламент и президент на Либия бяха насрочени за 24 декември. За провеждането им беше нужна нова законодателна база. Парламентът прие съответните закони, но либийският Държавен съвет каза, че тези нормативни актове са в разрез със споразумението за излизане от политическата криза в страната, договорено между противопоставящите се фракции.

В закона за президентските избори Държавният съвет не хареса разпоредбата, даваща право на военни също да се кандидатират, което проправя пътя за фелдмаршал Халифа Хафтар, смятан за силния човек на либийския изток.

#Libya- Saif al-Islam Qaddafi has submitted his candidacy to run for president in Libya next month.

📸 @savunmaisleri pic.twitter.com/HTGg3o1QuJ — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 14, 2021

На конференцията за Либия в Париж в петък участниците се обявиха за произвеждане на изборите така както е планирано на 24 декември. Те се договориха и за налагане на санкции за всеки, който попречи на вота.

Кандидатурата на Сеиф ал Ислам Кадафи може да събуди у някои либийци носталгия по ерата преди 2011 г., когато подкрепян от НАТО бунт свали Муамар Кадафи от власт, след което последва десетилетие на хаос и насилие в страната, отбелязва Ройтерс.

Saif al-Islam al-Gaddafi is one of the most prominent figures expected to run for president. https://t.co/hB3ovfZqwX — Rappler (@rapplerdotcom) November 14, 2021

Но ерата на Кадафи е запомнена от мнозина либийци и като ера на твърд авторитаризъм.

Освен това Сеиф ал Ислам и други фигури от стария режим, които биха планирали кандидатиране, са били токова дълго време извън властта, че може за тях да се окаже трудно да мобилизират нужната подкрепа.