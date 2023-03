Новак Джокович пропуска и Мастърса в Маями

Н овак Джокович няма да участва на турнира от сериите Мастърс в Маями, защото все още не може да пътува до САЩ като чужд гражданин заради липсата на поставена ваксина срещу COVID-19, съобщи АП, цитирана от БТА.

Novak Djokovic will miss the Miami Open after he was denied entry to the United States because he is unvaccinated against Covid-19.https://t.co/Kg4j0OYHUb