Джо Байдън публикува първа снимка на освободените американци

А мериканският президент Джо Байдън сподели в социалните мрежи снимка на освободените американци в самолета и заяви, че те „са започнали пътуването си обратно в прегръдките на своите семейства”, съобщава NOVA.

"След като преживяха невъобразимо страдание и несигурност, американците, задържани в Русия, са в безопасност, свободни са и започнаха пътуването си обратно в прегръдките на семействата си", написа Байдън в социалната мрежа X.

Как Путин посрещна руснаците, завърнали се в Москва след размяната на затворници (СНИМКИ)

"Освободените американци се отправят към Съединените щати и историческата размяна на затворници между Русия и Запада е завършена", съобщи по-рано източник от турските служби за сигурност пред CNN.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ