Джихадистка възнамерявала да взриви катедралата "Сейнт Пол" в Лондон

Ж ена се призна за виновна по две обвинения в тероризъм, включително за планиране на бомбена експлозия в лондонската катедрала "Сейнт Пол", предаде "Ройтерс", позовавайки се на британската полиция.

Още през октомври тридесет и шест годишната Сафия Шайх от Хейс, Западен Лондон, е била обвинена в подготовка на терористични актове.

11 убити и ранени при стрелба в Германия

Тя се е свързала с човек, за когото смятала, че може да ѝ помогне да направи експлозиви. София набелязала хотел като евентуална цел за бомбеното си нападение.

Supporter of Islamic State group admits plotting to bomb London's St Paul's Cathedral and a hotel https://t.co/nuD43up9dm