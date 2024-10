Джейми Оливър с предупреждение за фалшиво сирене (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д жейми Оливър предупреждава последователите си да бъдат нащрек за „камиони с много луксозно сирене“, продавани от „недоброжелатели".

Знаменитият готвач Джейми Оливър помоли последователите си да бъдат нащрек за „камиони с много луксозно сирене“, които се продават „на безценица“, след като измамници откраднаха повече от 22 тона продукт от търговец на дребно.

Компанията Neal's Yard Dairy, която продава и разпространява британско занаятчийско сирене, е била измамена от „купувач, представящ се за легитимен дистрибутор на едро на голям френски търговец на дребно“.

Преди да бъде разкрита измамата, са били доставени над 950 пити сирене на стойност около 300 000 паунда.

„Имаше голям грабеж на сирене“, каза Оливър на своите 10,5 млн. последователи в Инстаграм.

„Някои от най-добрите сирена в света са били откраднати. Ако някой чуе нещо за шикозно сирене, което се продава евтино, вероятно е някой недоброжелател“, каза Оливър, наричайки обира „истински срам“.

