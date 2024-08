Държавният секретар на САЩ пристигна в Израел

Д ържавният секретар на САЩ Антъни Блинкън пристигна днес в Тел Авив, като целта на визитата му е да се засили дипломатическият натиск да постигане на споразумение за спиръне на огъня в ивицата Газа следващата седмица, предаде Ройтерс.

Нетаняху за примирието в Газа: Натискът трябва да бъде насочен към "Хамас", а не към Израел

Западът има желанието да се сложи край на продължаващия от месеци кръвопролитен конфликт между израелските сили и радикалното палестинско движение "Хамас".

Bayan News - Amid efforts to reach a Gaza ceasefire, US Secretary of State Anthony Blinken traveled to Tel Aviv, the capital of Israel, on Saturday evening (August 17).#Bayannews

Read: 👇https://t.co/6bRZP8Wr9d