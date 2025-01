Двойни стени и модерни системи за обработка на въздуха: Как "Гети Вила" пази Панагюрското съкровище

Д войни стени и най-съвременни системи за обработка на въздуха - така музеят "Гети Вила" успява да устои на бушуващата огнена стихия, избухнала в Лос Анджелис и околностите.

(Във видеото: Мощен пожар в Лос Анджелис застрашава музея, в който е изложено Панагюрското съкровище)

В момента там се намира и нашето Панагюрско съкровище.

Изложбата за Древна Тракия, представяща експонати от 18 български музея, беше показана в САЩ през ноември миналата година и е планирано да остане там до март тази година.

The Bulgarian Panagyurishte Treasure is currently there on an exhibition. THE ORIGINAL. 400 BC - 300 BC https://t.co/QIch6y2SHx pic.twitter.com/UVMWLQbFhS — Margarita K. (@MargarittaaK) January 8, 2025

"Новини от последните минути, които получих от директора на музея "Гети Вила" г-н Тимъти Потс. Прилагам неговото писмо и снимков материал, свидетелстващи за доброто състояние на вилата отвътре и на българското тракийско съкровище", пише във Фейсбук генералния ни консул в Лос Анджелис Бойко Христов.

Музеят в Лос Анджелис изглежда е бил спасен от бушуващите горски пожари в сряда, докато бързо разрастващият се пожар в района се приближаваше към него във вторник, пише Newsweek.

Служителите на „Гети Вила” в Пасифик Палисейдс дори са получили похвали за работата си по подготовката на световноизвестния обект, за да избегнат катастрофални щети, тъй като огънят премина през близките къщи и предприятия.

The Getty Villa landscape burning before night fell. The fire has now spread everywhere with nothing to stop it until it runs out of fuel.



The Villa contains ancient Greek and Roman art from the Stone Age to the final days of the Roman Empire.



Hopefully the Villa survives. pic.twitter.com/kfznAESPwZ — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 8, 2025

Защо това е важно

Музеят, част от фонда „Джей Пол Гети“, е дом на колекцията на организацията от древногръцко и римско изкуство. Други културни центрове в района също са застрашени от пожара, който до сряда сутринта е изпепелил повече от 2900 акра и се разраства бързо.

Холивуд гори: Парис Хилтън, Бен Афлек и Антъни Хопкинс са засегнати от пожарите

Какво трябва да знаете

Музеят „Гети Вила” е затворен във вторник, а точно тогава пожарът в Палисейдс започва бързо да се приближава. Персоналът, който не е от първостепенно значение, е изпратен вкъщи, а малък екип остава на място, за да се справи с извънредната ситуация.

Въздушни кадри показаха, че пожарът се разпространява върху земята, като някои дървета и растителност се запалват. Сградата, която често е домакин на високопоставени събития сред изкуството, остана невредима.

Според Катрин Е. Флеминг, президент и главен изпълнителен директор на J. Paul Getty Trust, музеят е бил спасен благодарение на „мащабните усилия“ за разчистване на храстите от мястото през последната година.

„Допълнителните мерки за предотвратяване на пожари, въведени на място, включват съхранение на вода на място. Във вторник сутринта на цялата територия незабавно беше разгърнато напояване“, се казва в изявлението на Флеминг.

„Музейните галерии и архивите на библиотеките бяха изолирани от дима с помощта на най-съвременни системи за обработка на въздуха. Двойните стени на галериите също осигуряват значителна защита на колекциите.“

Българин за пожарите в Ел Ей: Трудно се диша

Други сгради нямат такъв късмет, като се виждат множество горящи постройки.

Сред над 1000-те повредени или разрушени постройки са и множество домове на известни личности. Десетки хиляди хора бяха евакуирани в района на Лос Анджелис, има и жертви.

Какво казват хората

Катрин Е. Флеминг, президент и главен изпълнителен директор на J. Paul Getty Trust, в своето изявление: „Дълбоко оценяваме неуморната работа и отдадеността на пожарната служба в Лос Анджелис, пожарната служба на окръг Лос Анджелис и други агенции, а също и на малкия екип от служители на "Гети", които останаха на място във вилата, подкрепяйки усилията за реагиране при извънредни ситуации. Отново изразяваме искрената си загриженост към нашите съседи в Пасифик Палисейдс, Малибу и околните райони, засегнати от пожарите.“

Лос Анджелис гори – евакуация и извънредно положение

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, относно X: „Калифорния мобилизира безпрецедентен брой местни и държавни ресурси за борба с пожарите в Лос Анджелис. Приоритетно полагаме всички усилия, за да защитим живота и общностите в този критичен за щата район.“

Какво се случва по-нататък

Музеят „Гети“ ще остане затворен поне до началото на следващата седмица, съобщиха от управата в социални медии.

