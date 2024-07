Двойка се разведе само 3 минути, след като сключи брак

Д войка от Кувейт се разведе само три минути, след като сключи брак, съобщават потребители на социалните медии.

Това се случило, след като младоженецът нарекъл булката „глупава“, когато тя се спънала на излизане от залата, в която се бракосъчетали.

