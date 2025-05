Древен хищник с три очи е бил "различен от съвременните живи организми"

П алеонтолози разкриха нов вид древен морски хищник, наречен Mosura fentoni, благодарение на повече от 60 вкаменелости. Този член на изчезналите радиодонти, известен още като "морски молец", е живял преди около 506 милиона години, показва проучване, публикувано в списание Royal Society Open Science, пише CNN.

Mosura fentoni принадлежи към ранна еволюционна линия на членестоногите, която включва съвременни насекоми, паяци и раци.

Открит е нов вид древно влечуго с „необичайни“ челюсти

"Членестоногите представляват над 80% от всички живи животински видове," пояснява д-р Джо Мойсиук, водещ автор на изследването и куратор в музея на Манитоба.

Mosura fentoni, a new Burgess Shale radiodont named after the kaiju Mothra. This hurdiid had a specialized abdominal region of the trunk dedicated mostly to respiration, rather than swimming. pic.twitter.com/Qm5Wej0UEe

Новооткритият морски хищник притежава уникални анатомични характеристики, включително три очи и 16 сегмента на тялото със задни хриле. Това може да е пример за еволюционна конвергенция - процес, при който сходни структури се развиват в различни групи организми.

"Новият вид показва, че ранните членестоноги са били разнообразни и адаптивни", отбелязва д-р Жан-Бернард Карон, съавтор на изследването и куратор в Кралския музей на Онтарио.

Динозаврите: Ново откритие слага край на 30-годишен научен спор

Mosura значително се различава от съвременните живи организми. Тя имала трето око на челото, както и специфични ставни нокти, подобни на съвременните насекоми и ракообразни. Интересно е, че Mosura използвала своите плувни клапи за вълнообразно движение под водата, напомнящо на летене. Тази особеност, заедно с размерите й, които са сравними с показалец на възрастен човек, й е спечелила прозвището "морски молец".

Палеонтолозите намериха първите вкаменелости на Mosura fentoni в началото на 20-ти век, като сегашното проучване включва и образци, събрани през последните десетилетия в шистите Бърджис в Канада. Това откритие демонстрира какви ключови моменти от еволюцията са се случили по време на камбрийския период.

Интригуващо е, че Mosura вероятно е била както хищник, така и плячка в своята екосистема, изправена пред заплахи от по-големи радиодонти и други древни морски създания. Откриването на този вид разширява разбирането ни за еволюцията на членестоногите и богатата морска екосистема, която е съществувала преди милиони години.

Невероятно добре запазени вкаменелости

Вкаменелостите, открити в шистите Бърджис, разположени в канадските Скалисти планини, представляват широк спектър от животни от края на камбрийския период, когато животът се разнообразява в голям мащаб.

Вкаменелостите от Burgess Shale също са известни с това, че са невероятно добре запазени.

“В това проучване успяхме да различим следи от нервната, храносмилателната и кръвоносната система, които почти никога не са запазени като вкаменелости", каза Мойсиук в имейл.

They're an extinct group that were once among the biggest predators in the sea!



However, one new species, called Mosura fentoni, is only about as big as your index finger! And that's not its only surprise...



Find out more about this 'sea-moth' 👇https://t.co/6waSosQG8t pic.twitter.com/FfmwZBmt23