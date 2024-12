Открит е нов вид древно влечуго с „необичайни“ челюсти

З абележително влечугоподобно същество с необичайна челюст, живяло преди повече от 200 милиона години, е описано като нов вид.

Доказателствата за вида, Threordatoth chasmatos, са открити в бивша кариера в Кромхол, Югозападна Англия - място, известно с богатите си фосилни останки, датирани към триаския период (преди около 252-201 милиона години). През последните няколко десетилетия на мястото са открити вкаменелости на плъзгащи се влечуги, роднини на динозаврите и дори един от най-ранните известни гущери.

Последното откритие, описано подробно в списание Papers in Palaeontology, разкрива един от последните оцелели проколофониди - изчезнала група гущероподобни животни, процъфтявали през триаса. Макар че са приличали на гущери, проколофонидите не са тясно свързани с тях.

Проколофонидите се отнасят към групата на парарептилите. Тези изчезнали същества приличат на това, което днес наричаме влечуги, но представляват отделна линия, която се е отклонила от общия прародител на съвременните влечуги и птици.

За целите на последното проучване палеонтолозите изследват набор от фосили от Кромхол, които се съхраняват в колекции на различни институции. Вкаменелостите никога досега не са били изследвани подробно.

Въпреки че останките се състояли само от непълни челюстни кости, изследователите скоро разбрали, че те представляват неизвестен досега вид поради няколко отличителни характеристики.

„Тези екземпляри имаха много необичайни характеристики. Предната част на челюстта например не е срастната и няма очевидно място, където те биха се свързали заедно. Вместо това смятаме, че двете половини на челюстта вероятно са били свързани с връзки“, казва в съобщение за пресата авторът на изследването Марк Джоунс, куратор на изкопаеми влечуги в Природонаучния музей в Лондон.

