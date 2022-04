ДНР увеличава интензитета на сраженията с украинските сили

С илите на "Донецката народна република" ще увеличат интензитета на сраженията с украинските сили, заяви днес лидерът на ДНР Денис Пушилин, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости.

"Сега интензитетът на операциите ще бъде увеличен", изтъкна Пушилин, ръководител на самопровъзгласилата се република в Източна Украйна.

Novorosinform REPORTED:Head of #Donetsk,#Pushilin The Course of the Special operation will be accelerated,the #Civilians are in a difficult situation & it continues to worsen due to the criminal actions of the #Ukraine forces,it is necessary to intensify the liberation operation. pic.twitter.com/AYe0agcRFN