Диви свине нападнаха Шакира, взеха чантата ѝ

П евицата Шакира каза, че е станала жертва на случайна атака от двойка диви свине, докато се разхождала в парк в Барселона с осемгодишния си син, предаде Би Би Си.

Колумбийската певица сподели, че животните са я нападнали, преди да вземат чантата ѝ и да се оттеглят с нея в гората.

Тя разказа за тази странна случка в поредица от истории в Инстаграм.

Pop superstar Shakira says she was attacked by pair of wild boars in Barcelona parkhttps://t.co/nl50YJ6hXb