Десетки се събраха на гроба на Махса Амини (ВИДЕО)

Д есетки мъже и жени се събраха днес на гробището в град Сакез, в ирански Кюрдистан, където е погребана 22-годишната Махса Амини, 40 дни след смъртта ѝ, предаде Франс прес.

Младата жена почина при съмнителни обстоятелства на 16 септември, три дни след като бе задържана от полицията в Техеран, затова че не е облечена в съответствие със строгите ислямски норми.

Iranian riot police deployed in large numbers in Mahsa Amini's hometown of Saqez, witnesses said, after activists called for protests across the country to mark 40 days since she died in detention over her ‘inappropriate attire’ https://t.co/64yxvz6PWL