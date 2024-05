Делегация на Червения кръст посети екипажа на отвлечения от хусите Galaxy Leader

Д елегация на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) посети вчера екипажа на отвлечения от хусите товарен кораб Galaxy Leader, предаде Синхуа.

В 25-членния екипаж на автовоза, похитен през ноември, има двама българи. Останалите моряци са 17 филипинци, трима украинци, един румънец и двама мексиканци.

