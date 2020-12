Мелания наруши правилата и свали маската

П андемията не наруши програмата на американската първа дама Мелания Тръмп и тя спази дългогодишната традиция на първите дами да посещават вашингтонска детска болница в навечерието на коледните празници, съобщи Асошиейтед прес.

Мелания направи последната си визита в болница като първа дама. "Невероятно е, че съм тук. Това е едно от любимите ми събития по време на сезона на празниците", каза Мелания по време на визитата в Националната педиатрична болница.

First lady Melania Trump broke stated mask policy at Children's National Hospital when she removed her mask to read a holiday book to children https://t.co/wZieKw7cy3 — CNN Politics (@CNNPolitics) December 16, 2020

Първата дама спази традицията да прочете приказка по време на визитата. Преди тя го правеше пред много пациенти и техните близки, персонала, певци и танцьори. Сега програмата бе адаптирана към мерките за социална дистанция заради коронавируса. Мелания седна срещу коледната елха в болницата и пред нея върху две възглавници на червения килим седнаха две деца на 6 и на 8 годинки, които изслушаха приказка, прочетена от нея, в която се разказваше за празнична украса, която оживява. Телевизионната мрежа на болницата предаваше събитието, така че всеки в болницата можа да го проследи. След прочита на приказката бе пуснато коледно изпълнение на Марая Кери.

Today, I was grateful to return to @ChildrensNatl to read an inspiring Christmas story & play a game safely with the children. During all of my visits, I have felt the children’s warmth, seen the joy in their eyes & the bright smiles on their faces. #MerryChristmas pic.twitter.com/rcOFmaYFwY — Melania Trump (@FLOTUS) December 16, 2020

При всяка визита в клиниката Мелания винаги казваше, че вижда, че духът на Рождество е жив във всяко едно от децата, борещо се с някакво заболяване.

Every year I cherish my visit to @ChildrensNatl to read a holiday story to the children & meet with the dedicated & inspiring healthcare professionals. This will be my 4th holiday visit there & I look forward to spending time again with so many brave children & their families. pic.twitter.com/oHWRAW368d — Melania Trump (@FLOTUS) December 15, 2020