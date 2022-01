ЦРУ: Все още няма обяснение за около 20 случая на "хавански синдром"

Ц РУ стигна до извода, че т.нар. "хаванският синдром" - мистериозно заболяване, засегнало американски дипломати по света и сравнявано понякога с "акустичните атаки", смятани от някои за дело на Русия - изглежда не са причинени от чуждестранна сила, пише в. "Ню йорк таймс", цитиран от световните агенции.

"Ню йорк таймс" и телевизия Ен Би Си поместват предварителни заключения на ЦРУ по повод инцидентите, за които за пръв път бе съобщено през 2016 г., дипломати от САЩ и Канада в кубинската столица се оплакаха от силно главоболие и гадене.

"В стотици случаи агенцията откри обяснения, правдоподобни и алтернативни" на чуждестранна операция, посочват източници, цитирани от Ен Би Си.

ЦРУ обаче продължава да разследва двайсетина случаи, останали без обяснение.

Междинният доклад не е окончателният извод на администрацията Байдън или на цялата разузнавателна общност, уточнява Ен Би Си, като се позовава на държавни служители. Група пострадали, цитирани от "Ню Йорк таймс", заявиха, че заключенията на ЦРУ "не могат и не бива да са последната дума по въпроса".

"Не сме приключили", увери директорът на ЦРУ Уилям Бърнс, цитиран от "Ню Йорк таймс". "Ще продължим да разследваме тези случаи", каза той.

Откакто бяха установени в Хавана, тези "аномални здравни инциденти", както ги наричат на административен жаргон, бяха регистрирани последователно в Китай, Германия, Австралия, Русия, Австрия и дори във Вашингтон.

Държавният департамент отказва да направи оценка на броя пострадали, но се споменава числото 200. Според някои учени няма как всички съобщени случаи да имат еднакви причини.