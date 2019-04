Ч овек с българско име е купил имение за над 34,6 милиона долара в Бевърли Хилс. Сделката е най-голямата за 2019 година и списание "Варайъти" е написало подробен материал за имота и покупката.

Човекът с бългрско име се казва Христо Йорданов Христов. Както пише списанието - това или е известен търговец на оръжие от България, или човек, чието име напълно съвпада с неговото.

Имотът в квартала на богатите в Лос Анджелис е с площ около 4 декара. Къщата е в него е със застроена площ 1300 квадрата. Има 7 спални, тавани на височина 8 метра и дори 25-метров водопад, управляван от компютърна система.

This Colossal Beverly Hills Mansion Just Sold for $35 Million https://t.co/SCaRzyeZML

