Присъда от четири години поиска прокуратурата за Франсоа Фийон

Ч етиригодишна условна присъда поиска вчера прокуратурата във Франция за бившия френски премиер Франсоа Фийон по дело, свързано с фиктивното назначаване на съпругата му Пенелоп, предаде Франс прес.

Главният прокурор поиска и глоба от 375 000 евро и 10-годишно лишаване от право на участие в избори срещу бившия кандидат на президентските избори през 2017 г.

Заседанието на съда продължи в следобедните часове с изслушване на защитата, а решението се очаква на по-късна дата.

Седемдесет и една годишният Фийон бе признат за виновен през април 2024 г. за присвояване на публични средства, но Касационният съд разпореди ново изслушване, посветено единствено на присъдата по това дело, което от месеци е предмет на много дебати и което през 2017 година спря кандидатурата му за президентския пост.

Пред Апелативния съд в Париж днес Фийон говори за "моралната рана", която му нанася наложената присъда за лишаване от права, въпреки че не планира да се върне в политиката.

François #Fillon, once a leading contender for the #French presidency, returns to court on Tuesday for a third #trial over the fake jobs #scandal that torpedoed his 2017 campaign. Judges are to review the penalties and damages but not the guilty verdict.https://t.co/LsKdUZNz4S