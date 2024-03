Черноморският флот на Русия претърпя поредица от загуби от Украйна

П о данни на Украйна Русия е загубила още два от своите кораби-амфибии в Черно море - това е последната сериозна и тежка загуба на флота на Москва в региона от страна на Киев.

В неделя украинските военни заявиха, че успешно са атакували два от големите десантни кораби на Русия - "Ямал" и "Азов", и комуникационен център в кримския град Севастопол, както и други, неуточнени инфраструктурни обекти.

Установените в пристанищния град руски власти заявиха, че Украйна е нанесла "масиран" ракетен удар по Севастопол, но противовъздушната отбрана е прихванала ракетите.

Загубата на още два десантни кораба се прибавя към наказателните загуби, които Украйна нанесе на руския черноморски флот, базиран на Кримския полуостров. Москва контролира Крим в продължение на десетилетие, но Украйна се закани да си върне територията.

Киев разполага с малък флот, но използва морски безпилотни самолети и ракети с голям обсег на действие срещу руския Черноморски флот, включително десантните му кораби. Украйна е извадила от строя няколко десантни кораба на Москва, включително "Цезар Куников" в средата на февруари.

Малко след загубата на "Цезар Куников" Дмитрий Плетенчук, говорител на украинските военноморски сили, заяви, че в Черно море са останали само пет от 13-те десантни кораба на Русия от клас "Ропуча".

В началото на август 2023 г. Украйна заяви, че нейни военноморски дронове са ударили "Оленегорски Горняк", повреждайки десантния кораб.

Russia's huge Black Sea Fleet losses after two more ships hit https://t.co/F0CI9FoeD5 pic.twitter.com/rQZdIp9qkz