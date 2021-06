Българка става първия координатор на ЕС по въпросите на младежта

Д ългогодишният служител на Европейската комисия Биляна Сиракова бе представена днес като първия координатор на ЕС по въпросите на младежта. Целта на нейната работа е повишаване на сътрудничеството и споделянето на знания в областта на младежта сред службите на ЕК, се пояснява в съобщение по този повод, предаде БТА.

Сиракова ще работи по въпросите на заетостта, образованието, здравеопазването, природата, демокрацията, културата. Тя ще действа в тясно сътрудничество с различни младежки заинтересовани страни и ще предава техните послания на ЕК. Длъжността на Сиракова е нова и е част от предложенията на комисията за европейска стратегия младежта до 2027 година.

A warm welcome to Ms B. Sirakova @BilianaS, a newly nominated 🇪🇺Youth Coordinator.

It's an important step towards creating more synergies btw EC services on issues affecting young people: employment, education, climate, etc. & with youth stakeholders. #EUYouthStrategy