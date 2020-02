Бурята "Сиара" вилнее из Европа, жертвите са поне шест (+ВИДЕО)

Н ай-малко шестима души са загинали на територията на Европа вследствие на бурята "Сиара", която се придвижва на изток. Стихията блокира транспорта и остави стотици хиляди без ток.

Мощни бури убиха човек в Швеция, причиниха щети в Чехия, Полша и Литва

Силните ветрове в Полша откъснаха покрива на магазин и убиха жена и двете ѝ дъщери. Баща им е ранен, информира BBC.

Mъж загина в Южна Швеция след като лодката му бе преобърната. Друг човек, който го е придружавал на нея, остава в неизвестност.

Мъж загина от приливна вълна в Италия

Двама души загинаха в автомобилите си - един в Германия и един в Словения.

58-годишен британец загуби живота си в неделя, след като дърво падна върху колата му.

Френският средиземноморски остров Корсика регистрира снощи пориви на вятъра от над 220 км/ч, след като обилни дъждове, силни ветрове и наводнения превзеха целия континент.

Кои области са засегнати?

Бурята "Сиара", известна още като урагана "Сабине", причини огромни щети в някои части на Европа.

След като първоначално премина през Ирландия и Великобритания в неделя, бурята се пренесе и към северното крайбрежие на континентална Европа.

Транспортът беше блокиран, а уилищата в Белгия, Германия, Люксембург и Холандия бяха принудени да затворят врати.

Холандските власти съобщиха вчера за задръствания от над 720 км в цялата страна, авиокомпаниите отмениха стотици пътувания.

В Германия кран се разби в катедралата във Франкфурт и повреди части от покрива.

Силните ветрове създадоха големи проблеми из целия континент.

Мостът Оресунд между Дания и Швеция беше затворен за няколко часа вчера.

Serious weather shuts down air traffic across Europe. Northern Europe is currently being hit by a major storm, which is moving south. In Germany, where the storm is known as Sabine, travel services and public events have been the weather's first casualties. pic.twitter.com/dUy8z0Pdrk