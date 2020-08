Бурята "Исаяс" взе четири жертви в САЩ

Б роят на загиналите на източното крайбрежие на САЩ в резултат от преминаването на тропическата буря "Исаяс" се увеличи на четирима, съобщи телевизия Ей Би Си, като се позова на местните власти, предаде БТА.

Winds whipping up thru the city. 12:15p Tuesday #ISAIAS @ABC7NY pic.twitter.com/gWrkw2HGEs