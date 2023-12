Брутално убийството на 14-годишно момиче в РСМ, един от заподозрените избягал в България

Т рима заподозрени за убийството на 14-годишно момиче от Скопие и на 74-годишен мъж от Велес са задържани, съобщиха от МВР в Северна Македония.

Министърът на вътрешните работи Оливер Спасовски заяви, че се издиврат още двама души, за един от които има данни, че е заминал първо за Белград, а след това за България.

God rest this young girl's soul.

Found days ago, announced today? Why? Five people have been detained in relation to her murder, will they go to jail? Fair questions in Macedonia. @VMRO_DPMNE @levica_partija @VladaMK @Russian_Emb_MKD @USEmbassySkopje @SPendarovski https://t.co/uESssyb688