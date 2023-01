Британското разузнаване: Руската армия се подготвя за украински контраофанзиви в Запорожка и Луганска област

Б ританското военно разузнаване отчита днес укрепване на руските отбранителни линии в централната част на Запорожка област, Южна Украйна, по-конкретно по линията Василевка-Орехов, от левия бряг на река Днепър в източна посока. Русия поддържа голямо военно присъствие в този сектор, отбелязва то във всекидневната си сводка, публикувана в "Туитър" от министерството на отбраната на Великобритания, предаде БТА.

