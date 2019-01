Все по-малки са шансовете да бъдат открити оцелели сред след срутването на стена на хвостохранилище в Бразилия.

Тонове кал от минни отпадъци се изляха на километри. Злополуката стана в градчето Брумадиньо с население 39 000 души, в югоизточния щат Минас Жераис.

Инцидент в Бразилия, жертви и стотици изчезнали

По последни данни най-малко 50 души са загинали, а около 300 са в неизвестност. На място работят около сто спасители.

Няколко къщи са разрушени от калния поток, жителите на района са евакуирани.

'Little hope' of finding missing after Brazil dam collapse



[Tap to expand]https://t.co/psUuP8EsmP pic.twitter.com/BbYhYNHmJw