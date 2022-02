Борис Джонсън тананика "I Will Survive" пред новия си директор по комуникациите

Б ританският премиер Борис Джонсън тананикал хита на Глория Гейнър "I Will Survive"("Ще оцелея"), заяви новият му директор по комуникациите, преди да обсъди своето назначение, което има за цел да повиши отново рейтинга на министър-председателя след поредица политически скандали, съобщи Ройтерс.

Гуто Хари, който беше назначен в събота за новия директор по комуникациите на премиерската канцелария, каза в първото си интервю, че двамата са започнали да пеят, след като той попитал Джонсън дали може да оцелее.

Boris Johnson sang I Will Survive to me when I started, says new Number 10 communications director Guto Harri — Sky News (@SkyNews) February 7, 2022

Хари, бивш журналист от Би Би Си, който е работил за Джонсън, когато той беше кмет на Лондон, заяви пред уелския новинарски уебсайт Golwg360, че премиерът "не прави само глупости". След това той разказа за срещата им.

"Влязох, поздравих и казах "министър-председател, Гуто Хари се явява на служба" и той се изправи иззад бюрото си и започна да приема поздрава", каза Хари в коментар, преведен от уелски на английски език.

Guto Harri, who started work on Monday after a string of resignations from Boris Johnson's office last week, also described his new boss as "not a complete clown" https://t.co/ezGCpqOpUU — Bloomberg UK (@BloombergUK) February 7, 2022

"И двамата се разсмяхме. Тогава попитах "Ще оцелееш ли, Борис?". И той го потвърди с дълбокия си глас, бавно и целенасочено и започна да пее малко, докато довършваше изречението, и каза "Ще оцелея".

"Той ме подкани да кажа " Имам да живея целия си живот", а той продължи "Имам да дам всичката си любов", така че имахме малко от Глория Гейнър."

'We are focused completely'@BorisJohnson responds after being asked whether he and new communications boss Guto Harri sang Gloria Gaynor's 'I will survive' ballad together over the weekend https://t.co/lsDrToZ5DF pic.twitter.com/RuAEBEhbH7 — ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) February 7, 2022

Управлението на Джонсън е в криза на фона на гнева заради поредица от партита за "по чашка", организирани в резиденцията му на "Даунинг стрийт" 10 по време на локдауните заради коронавируса. Този скандал се разрази след други грешни стъпки на британския премиер.

Говорителят на министър-председателя отказа да коментира, когато бе попитан за разговора на Джонсън с новия му директор по комуникациите и дали са изпели песента.

"Няма да навлизам в подробности за частни разговори. Но както може би очаквате, те са стари колеги", каза говорителят.