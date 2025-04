Бомби от Втората световна война наложиха евакуация в германски град

Ц ентралната жп гара на северозападния германски град Оснабрюк беше затворена тази сутрин, а околните райони бяха евакуирани, след като бяха намерени четири бомби, вероятно от Втората световна война, съобщи държавната железопътна компания „Дойче бан“, цитирана от ДПА.

Ограниченията, засягащи влаковете на дълги разстояния, градската железница и трафика на товарни влакове, ще останат в сила през целия ден, заяви „Дойче бан“.

Около 15 400 жители на Оснабрюк бяха евакуирани от домовете им рано сутринта, след намирането на предполагаемите четири бомби на бившата товарна площадка в града, която в момента е жилищен район, съобщиха местните власти.

Der #Querdenker HaseDuBleibstHier wird in #Osnabrueck mal wieder wegen eines Blindgängers evakuiert und ist was heißem auf der Spur: Die #Malteser suchen für die Polizei nach Handynutzern, die sich im Evakuierungsgebiet verstecken :-).

So tief drin in den Verschwörungstheorien! pic.twitter.com/88ZdLmRYY2