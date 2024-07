"Боинг" признава вината си за самолетни катастрофи с 346 жертви

К омпания "Боинг" ще признае вина по обвинение в заговор за измама, за да се разреши разследването в САЩ на две смъртоносни катастрофи на 737 MAX.

(Във видеото може да научите повече за: Пилоти предупредили "Боинг" за проблеми месеци преди втората катастрофа)

Служител на Министерството на правосъдието на САЩ разкри, че в рамките на споразумението за признаване на вина "Боинг" ще плати глоба в размер на 243,6 млн. долара и ще инвестира най-малко 455 млн. долара в продължение на три години, за да укрепи програмите си за безопасност и съответствие.

Споразумението, което "Боинг" призна, но не коментира, е вторият път, в който министерството предлага на компанията споразумение за признаване на вина във връзка с катастрофите от 2018 г. и 2019 г., за които е обвинен дефектният софтуер за управление на полетите.

Big businesses being allowed to get away with it again. No justice for all those people killed in the name of the mighty dollar. 🥺



Boeing to admit fraud charge to avoid criminal trial over 737 Max crasheshttps://t.co/8Ic4XBzMUG



Sent via @updayUK