Блинкън обеща на Украйна: Подкрепата на САЩ ще продължи и през зимата

А мериканският държавен секретар Антъни Блинкън обеща на Украйна, че подкрепата на САЩ ще продължи и през зимата, предаде Франс прес.

Блинкън проведе среща с Андрий Ермак, ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

Thanked @SecBlinken for his personal commitment for standing with Ukraine. Said we were all touched by his children's Ukrainian Halloween costumes at the White House.



Ukrainians are grateful for the support. pic.twitter.com/ycbUPXqulK