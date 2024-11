Човешки останки са открити 44 години след изчезването на двойка от Ню Йорк

О ткрити са човешки останки 44 години след изчезването на двойка от Ню Йорк. Това предаде Sky News.

Миналата седмица в езеро край междущатска магистрала 95 в южната част на Джорджия е открит потопен автомобил, в който се предполага, че има скелетни останки на двама души.

Полицията подозира, че те биха могли да принадлежат на пенсионирания петролен мениджър Чарлз Ромер, 73 г., и съпругата му Катрин, 75 г., които изчезват преди десетилетия.

От шерифската служба на окръг Камдън обаче подчертават, че тестовете все още не са потвърдили самоличността.

Двойката се е връщала от почивка във Флорида и се е настанила в хотел в Брънзуик, Джорджия, но персоналът на хотела се е притеснил, когато стаята им била непокътната, и е съобщил за изчезването им.

За последен път те са били видени от местен полицай, който видял колата им в няколко близки ресторанта.

По време на изчезването полицаите изразяват опасения за престъпна дейност, тъй като Ромер е носела бижута на стойност около 81 000 долара.

Една от версиите е, че са били ограбени.

