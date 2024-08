„Безмилостна“ война срещу децата: Близнаци на 3 дни бяха убити от израелски удар

М охамад Абу Ал Кумсан, баща на две деца, напуска апартамента си в Дейр ал-Балах, за да вземе актове за раждане на своите тридневни близнаци – Айсал и Асер, момче и момиче. Но докато бил навън, той получил телефонно обаждане, че израелски удар е ударил дома му, убивайки двете бебета, заедно със съпругата му Джумана, пише CNN.

Кадри, заснети от журналист на свободна практика, работещ за CNN, показват десетки опечалени, натрупани около Ал Кумсан в болница "Ал Акса". Мъжете се опитват да утешат опустошения вдовец, като нежно го галят по челото.

В друга сцена Ал Кумсан може да бъде видян коленичил до завитите тела на починалите, преди да извърши ислямска погребална молитва с редици богомолци. Неговата съпруга, фармацевт, и близнаците са сред най-малко 23-ма души, включително деветмесечно бебе, убити при няколко израелски удара в района, според служители на болницата.

Ал Кумсан каза пред CNN, че е преместил семейството си в апартамент в Дейр ал-Балах в отчаян опит да защити бременната си тогава съпруга от безмилостната бомбардировка на Израел срещу Газа.

Само дни по-рано Джумана публикува публикация във Facebook, в която отпразнува раждането на близнаците им, описвайки ги като „чудо“. Двамата се женят миналото лято, преди да започне войната между Израел и "Хамас".

This is really sad. A Palestinian mother and her twin infants were killed while the father was bringing their birth certificates.. pic.twitter.com/mPI5ECcDxQ

„Заедно завинаги“, пише тя в публикация в социалните медии, обявяваща сватбата им през юли 2023 г.

Израел започна военната си офанзива на 7 октомври, след като групировката "Хамас", която управлява Газа, нападна Южен Израел. Най-малко 1200 души са били убити, а повече от 250 други са отвлечени, според израелските власти.

Оттогава израелските атаки в Газа са убили близо 40 000 палестинци – включително повече от 16 400 деца, 115 от които новородени – и са ранили повече от 92 000, според Министерството на здравеопазването там.

He went to bring them their birth certificates, but when he came back he found them dead with their mother. Oh, my heartache.😢 pic.twitter.com/K0N7nY5s1c