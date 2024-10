Байдън за възможните сценарии след вота в САЩ: Опасявам се от евентуални размирици

П резидентът на САЩ Джо Байдън снощи изрази увереност, че предстоящите президентски избори в страната ще бъдат проведени честно, но изрази опасения за евентуални размирици, предаде ДПА.

"Убеден съм, че изборите ще бъдат свободни и честни. Не знам дали ще бъдат мирни", каза Байдън.

Байдън изрази скептицизъм по отношение на готовността на републиканската опозиция да приеме резултатите от изборите.

"Забелязах, че кандидатът за вицепрезидент на Републиканската партия - Джей Ди Ванс не каза, че ще приеме резултатите от изборите", посочи Байдън. "Те дори не са приели резултата от последните избори. Така че се опасявам за това какво ще направят", добави той.

