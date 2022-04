Байдън: Събитията в Османската империя от 1915 г. са геноцид

П резидентът на САЩ Джо Байдън отбеляза 107-ата годишнина от началото на "арменския геноцид", като направи изявление в памет на 1,5 милиона арменци, "които са били депортирани, избити или изпратени на смърт в кампания на изтребление", предаде Асошиейтед прес. В изявлението не се споменава руската инвазия в Украйна, която Байдън също нарече геноцид.

"Подновяваме обещанието си да останем бдителни срещу разрушителното влияние на омразата във всичките ѝ форми", каза Джо Байдън. „Ангажираме се да говорим открито и да спрем жестокостите, които оставят трайни белези по света", допълни той.

През 1915 г. османските власти арестуват арменски интелектуалци и обществени лидери в Константинопол, днешен Истанбул. В изявлението на Байдън се отбелязва, че това събитие на 24 април поставя началото на геноцида.

President Joe Biden said the 1915 massacres of Armenians in the Ottoman Empire constituted genocide, a historic declaration that infuriated Turkey and further strained ties between the two NATO allies https://t.co/gEEv6zvfhF pic.twitter.com/RJMkP2NWsZ

Изпълнявайки обещание от предизборната си кампания, Байдън използва термина "геноцид" за събитията от 1915 г. за първи път миналата година. Предишните администрации в Белия дом избягваха тази дума в продължение на десетилетия, за да не обидят членката на НАТО Турция, припомня АП.

Днес, както и миналата година, Турция отхвърли и осъди изявленията на Байдън за събитията от 1915 г., предаде Анадолската агенция. "Изявления, които са несъвместими с историческите факти и международното право по отношение на събитията от 1915 г., са невалидни. Това включва и злополучното изявление, направено от президента на САЩ днес, което е повторение на грешката, която той направи през 2021 г.", се казва в изявление на министерството на външните работи, цитирано от Анадолската агенция.

Анкара отхвърля "подобни изявления и решения, които изопачават историческите факти с политически мотиви", посочи министерството и осъди "онези, които настояват на тази грешка".

Today we pay tribute to memory of the victims of #ArmenianGenocide, honour the survivors & express our immense gratitude to our people who through unity & unremitting work preserved #Armenia'n identity & restored our independent state. https://t.co/MeamjZa0Lj