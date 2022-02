Байдън: Смятаме, че руската инвазия в Украйна ще започне до дни

П резидентът на САЩ Джо Байдън обяви в обръщение от Белия дом, че руските сили възнамеряват да нанесат удар по украинската столица Киев, вероятно „през следващата седмица”

„Вярваме, че те ще се насочат към столицата на Украйна Киев, град с 2,8 милиона невинни жители”, каза Байдън.

Той посочи, че САЩ имат всички основания да смятат, че Русия ще нахлуе в Украйна през следващите дни.

Байдън подчерта, че вече смята, че руският президент Владимир Путин е взел решение да започне война.

„Русия все още може да избере пътя на дипломацията. Все още не е късно да се завърне на масата за преговори”, посочи Байдън.

„Проведох два важни телефонни разговора за ситуацията в Русия и Украйна. Първият беше с членовете на Конгреса, представляващи САЩ на конференцията по сигурността в Мюнхен заедно с вицепрезидента Камала Харис. Вторият беше с нашите съюзници в НАТО”, каза Байдън.

Получената информация сочи, че Русия е започнала мащабна кампания за дезинформация.

„Русия се опитва да изфабрикува повод, за да започне война с Украйна”, посочи Байдън.

„Москва изпраща все повече и повече дезинформация към руската общественост, като се опитва да я заблуди, че Украйна планира офанзива в Донбас. За тези твърдения просто няма никакви доказателства и те противоречат на елементарната логика. Киев няма да предприеме каквито и да било военни действия в района, докато Русия струпва войски край границата”.

„В тези напрегнати моменти украинските сили показаха голяма преценка и сдържаност”, добави Байдън. „Те отказват да позволят на руските войски да ги примамят към война”.

