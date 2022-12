Байдън ще подпише закон за защита на еднополовите бракове

П резидентът на САЩ Джо Байдън ще подпише законопроект за предоставяне на федерална закрила на еднополовите бракове и ще събере хиляди гости в Белия дом, за да отпразнуват това важно законодателно събитие.

Това се случва 12 години след като Байдън - тогава вицепрезидент на Барак Обама, зае публична позиция в подкрепа на еднополовите съюзи, много преди те да станат законни в целите Съединени щати с решение на Върховния съд на САЩ от 2015 г.

Tomorrow, President Biden will sign the bipartisan Respect for Marriage Act. This landmark legislation is a step toward reaffirming the fundamental truth that love is love, and Americans’ right to marry the person they love should be protected. #DemCasthttps://t.co/1dt6BnPPBL