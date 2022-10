Гей браковете вече са легални в Мексико

С евероизточният мексикански щат Тамаулипас легализира вчера еднополовите бракове, като по този начин те станаха законни във всички мексикански щати, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Конгресът на Тамаулипас одобри законодателна промяна на семейния кодекс на щата, съобщи в Twitter законодателният орган на щата.

"Днес е исторически ден за ЛГБТ общността и за Мексико. Днес ние и нашите семейства сме по-видими и по-равнопоставени, а в страната ни има повече справедливост", заяви ЛГБТ активистът Енрике Торе Молина.

Ден по-рано еднополовите бракове бяха легализирани в южния щат Гереро, отбелязва Асошиейтед прес.

Legislators in Guerrero have approved a same-sex marriage law 38-6, just days after it was codified in Tabasco. 🇲🇽🎉



Only one state in Mexico - Tamaulipas - is yet to legislate for marriage equality. 🏳️‍🌈 https://t.co/7p36okY4dy