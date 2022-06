Байдън смята, че рецесията не е неизбежна

А мериканският държавен глава Джо Байдън заяви, че американският народ е „наистина потиснат" след бурните две години с пандемията от коронавирус, нестабилността на икономиката и сега с нарастващите цени на бензина, които засягат семейните бюджети.

Байдън обяви нов пакет от 1 млрд. долара за Украйна

Пред Асошиейтед прес той коментира, че рецесията не е неизбежна,

и се възмути от твърденията на депутатите републиканци, че миналогодишният план за помощ заради COVID-19 е изцяло виновен за достигането на 40-годишен връх на инфлацията, като нарече този аргумент "абсурден".

