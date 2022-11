Байдън посочи условието за края на войната в Украйна

А мериканският президент Джо Байдън смята, че ситуацията около Украйна няма да бъде разрешена, докато руските сили не напуснат нейната територия.

"Не мисля, че конфликтът ще бъде разрешен, докато Путин не изтегли силите от Украйна", каза той пред репортери, преди да замине на обиколка в чужбина. Думите му са цитирани от преспула на Белия дом.

Байдън: Изтеглянето на Русия от Херсон показва, че тя има проблеми с армията си

Байдън започва чуждестранна обиколка, в рамките на която ще посети Египет за 27-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по климатичните промени и Камбоджа за срещата на САЩ-АСЕАН и за срещата на върха на страните от Източна Азия. След това ще пътува до Индонезия за срещата на Г-20.

Междувременно Белият дом обяви нов пакет военна помощ за Украйна, който ще включва системи за противовъздушна отбрана, съобщи Ройтерс.

Зеленски призовава американците да "запазят непоколебимо единство" до победата

Съветникът по националната сигурност на Белия дом Джейк Съливан заяви, че пакетът включва "важни средства за противовъздушна отбрана", като ракети за противовъздушната система "Хоук", както и четири американски системи за противовъздушна отбрана "Авенджър", оборудвани с ракети "Стингър".

Новият пакет ще бъде на стойност 400 милиона долара и така общата стойност на оръжията и оборудването, предоставени от САЩ в помощ на Украйна от началото на руската инвазия на 24 февруари, достигна повече от 18,6 милиарда долара, посочва Асошиейтед прес.

САЩ награди Зеленески с "Медал на свободата"

The Pentagon announced a new $400 million defensive aid package for Ukraine, which includes Avenger air defense systems and Hawk missiles.



